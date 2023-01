Chivas no dramatiza: la postura de Veljko Paunovic ante la lesión de Alexis Vega

Después de dos jornadas en las que se mantuvo invicto y sin recibir goles, Chivas deberá hacer frente a la baja de una de sus figuras. Alexis Vega salió lesionado del encuentro ante Atlético San Luis y estará entre seis y ocho semanas afuera de las canchas. Pérdida sensible para todo el conjunto rojiblanco.

Sin embargo, el entrenador Veljko Paunovic mantiene su optimismo de cara al Clausura 2023. Consultado sobre cómo iban a hacer para suplir a Vega, el serbio contestó: "Esas cosas se hacen mucho antes de que ocurran, nosotros fuimos proactivos en cuanto a reforzar el equipo que teníamos y en la pretemporada hemos tenido nueve partidos, hemos rotado a la gente, hemos intentado buscar posiciones, desarrollar posiciones en caso de que haya una lesión".

De tal manera, Paunovic no quiere que nadie en Chivas caiga en el pesimismo ante la ausencia de Alexis Vega: "Procuramos no ser dramáticos ni trágicos desde luego, porque creo que no nos llevaría por un buen camino, confiar en el jugador que le toca entrar, confiar en el jugador que está en la cola para ocupar el puesto o desarrollar ese rol y así vamos", reflexionó.

El serbio envió también un mensaje a su plantilla, ya que serán ellos los encargados de dar un paso al frente sin que Chivas deba salir al mercado: “Tenemos un grupo que durante este tramo que queda del mercado tiene que también mostrar que es capaz de suplir esa baja importante, yo nunca me cerraría las puertas al mercado cuando está abierto, en mí experiencia creo que es un recurso importante, pero también estoy cien por cien aplicado a que el jugador que esté ahora mismo, al que le toque jugar el siguiente partido y los partidos restantes esté listo y preparado".

Primera impresión del futbol mexicano

Paunovic habló también sobre como vio a la Liga MX en las primeras dos jornadas: "Lo que voy haciendo y adaptándome todavía es el ritmo de juego, creo que el ritmo de juego que nosotros buscamos y el ritmo (de la liga) en general es distinto y esto creo que para la manera que nosotros queremos jugar es una adaptación. “Hay situaciones donde se ralentiza mucho el juego, hay demasiada demora en cuanto a reiniciar y esos son otros aspectos que hay que adaptarse", indico el entrenador del Rebaño.