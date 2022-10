La eliminación ante Puebla en el inicio de la Liguilla fue dolorosa para las Chivas. Por eso, cuando pocos lo esperaban, Ricardo Peláez fue cesado de su cargo de director deportivo. Es un hecho que, después del Mundial de Qatar 2022, el Rebaño Sagrado iniciará un proceso nuevo para recobrar la memoria.

En esa limpia también habrá salidas de futbolistas, y la primera fue confirmada. A través de las redes, una de las figuras del conjunto tapatío sorprendió a los fanáticos: "Llegó el momento de cerrar un ciclo en este gran equipo. Gracias por hacerme sentir como en casa. Si bien no se cumplieron los objetivos, me quedo con todo el aprendizaje y los momentos vividos. Me ayudaron a crecer en todos los sentidos".

Jesús Molina, quien se acababa de recuperar de una dura lesión en una de sus rodillas, confirmó que no seguirá vistiendo la playera del Guadalajara en el próximo semestre. "Deseo, de todo corazón, que todo mejore y que puedan estar orgullosos. Siempre los llevaré en mis pensamientos".

"Quiero agradecer también a toda la gente que colabora en el club: utileros, cancheros, masajistas, doctores, fisios y cocineros. Siempre estuvieron disponibles para nosotros, en trabajos que muchas veces no se ve, pero que es fundamental. Mis respetos", agregó, demostrando por qué era el capitán...