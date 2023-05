Pese a que los rumores en redes sociales señalaron que no tiene contrato, la situación del mediocampista es muy distinta.

A raíz de la eliminación de Pumas en el Clausura 2023, la afición tiene dudas respecto a la continuidad de los elementos que conforman el plantel. Aunque aún no se anuncia de forma oficial, Diogo de Oliveira no continuará con el equipo y ahora es tema del Plaza Colonia, club dueño de su carta.

Uno de los asuntos que inundó las redes en los últimos días fue la hipotética salida de Jesús Molina. Incluso se mencionó que sólo tenía seis meses de contrato, pero la realidad es muy distinta. Si bien es cierto que nadie tiene la continuidad garantizada en Pumas, el mediocampista cuenta con seis meses más de contrato.

Dicha situación vuelve más complicado que se pueda mover. Aún se desconoce si entra en planes de Antonio Mohamed y su cuerpo técnico. Lo que es una realidad es que, para una salida de Molina, tendría que haber algún equipo interesado en sumarlo, además de la decisión del jugador, la cual se mantiene como relevante en este tipo de situaciones.

El mediocampista de experiencia en Pumas disputó 14 juegos de Liga MX con los auriazules. Sólo en 10 fue titular y no consiguió goles ni asistencias. Incluso, también disputó 45 minutos dentro de la Sub-20.

Vienen los cambios

Se espera que haya algunas salidas en Pumas. Aún no es oficial lo de Diogo de Oliveira, pero no continuará con el plantel. La situación con Higor Meritao es que no entra en planes, peri su carta ya pertenece a los felinos. En los siguientes días comenzarán a salir nombres de refuerzos, pero Hugo González es el que puede tomar la delantera.