Los seguidores rojiblancos no soprotaron la voltereta de La Franja y estallaron con cánticos ofensivos que a la vez pedían la salida de Leaño y Amaury Vergara.

Chivas vs Puebla: El Rebaño Sagrado dejó ir la victoria y su afición explotó con todo e insultos

Hay partidos que sin duda para un equipo como las Chivas de Guadalajara están prácticamente en la bolsa, y el encuentro ante Puebla era uno de ellos, prueba de ello los primeros 45 minutos de este partido en los que el equipo de Michel Leaño se mostró ordenado y superior en todo aspecto, al grado de que marcaron dos valiosas anotaciones en la primera mitad que se disputó en el estadio Akron.

Pero esto terminó por dar un giro de 180 grados en lo que fue el segundo tiempo, pues la escuadra rojiblanca no supo contener los embates camoteros, quienes supieron darle la vuelta y se adjudicaron la victoria, lo que derivó en cánticos con palabras altisonantes que involucraron blanquillos y demás palabras que no son aceptables en el mundo del futbol, pues no pudieron contener su enojo.

Lo más desafortunado fue que se hizo presente el famoso grito homofóbico, el cual la propia FIFA no deja de condenar en cada oportunidad que tiene, y que ha derivado en severas sanciones para el balompié mexicano, específicamente para los encuentros de la Selección Mexicana, quienes se han visto con la necesidad de jugar sin público cada que se da esta situación.

Entre las situaciones que esto derivó y que sorprendió a los fanáticos así como comentaristas, es que en la transmisión no se llegó a apreciar algún tipo de mensaje por parte del sonido local ante estos gritos de desesperación y enojo por parte de los seguidores del equipo tapatío, ya que se encontraban en casa, y su estadio se ha convertido en su lugar más sagrado.

Piden la salida de Leaño y Amaury Vergara

También comenzó a circular en redes sociales videos en los que los fanáticos rojiblancos comenzaron a crear cánticos que pedían la salida del actual estratega del equipo de Verde Valle, así como la del dueño del club de Guadalajara, Amaury Vergara, quien horas antes había causado polémica después de dejar muy en claro a un aficionado en redes sociales, que nunca dejaría al cuadro rojiblanco.