Si hay un comentarista que da sus opiniones sin pelos en la lengua, ese es Christian Martinoli. El narrador de TV Azteca se ha convertido en el favorito del público por su peculiar estilo para narrar y las fuertes opiniones que también puede dar.

En algunas ocasiones ya había sido duro para hablar de Chivas, pero esta ocasión se le fue con todo a Ricardo Peláez y al Rebaño, recordando que quedaron eliminados en el Repechaje contra el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

"Hacen conferencias de prensa para pedir: 'Échenos la mano, no nos abandonen' y el aficionado se conforma con cuatro partidos ganados seguidos, aunque luego no ganen en 20. El Guadalajara es un equipo de disculpitas, cada vez que salía Peláez decía que era para dar la cara. ¡Deja de dar la cara y pon autoridad en el plantel!", dijo en Los Protagonistas.

"El señor Peláez ya no tomó muchas de las decisiones en la parte final de su gestión y si el Consejo, o lo que sea que tienen, no le dicen que se vaya, ahí seguiría de directivo. No me vengan con que Peláez es autocrítico. Fue comodino, usó nepotismo y tuvo cosas bastante macabras como director deportivo del Guadalajara. Peláez fue un fracaso en un equipo que es un fracaso, tienen bastante historia como para conformarse con Repechajes, novenos lugares y esas posiciones".

¿Nepotismo en Chivas?

El directivo al que señala Christian Martinoli es Alejandro Manzo, el secretario técnico del Guadalajara y al que muchos han apuntado como reemplazo de Ricardo Peláez, aunque Bolavip pudo saber que la intención es mantenerlo en su puesto.