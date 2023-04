El mediocampista no ha podido sellar su regreso al Guadalajara.

Chivas es uno de los conjuntos más importantes de la Liga MX, no solo por sus logros en la cancha, sino también por los valores que la entidad promueve entre sus jugadores. Uno de estos valores es el respeto, tanto dentro como fuera del campo.

Sin embargo, un jugador histórico de Chivas, Rodolfo Pizarro, presuntamente no cumplió con esta expectativa al insultar gravemente a Jorge y Amaury Vergara, dueños del club, por los adeudos que la directiva tenía con la plantilla después de ganar el doblete de la Liga y la Copa MX en 2017.

Después de adjudicarse el título de la Concachampions en 2018, Rodolfo Pizarro se marchó del redil de manera radical debido a un problema personal con los dueños del club, según reveló el exdirectivo de Guadalajara, José Luis Higuera, en una entrevista con Gabriel Tamayo, periodista de Los Líderes.

“Son ciclos y todo el mundo lo sabe, hubo una indisciplina, una situación muy personal con Jorge y con Amaury, que creo que no era correcta. Aquí no hay revanchas, no creo que Rodolfo haya salido por eso. Es un jugador que ha forjado su carrera y está donde él ha decidido estar, pero su ciclo en el Guadalajara ya terminó”, aseguró el hoy directivo del Morelia.

El Rebaño se fija en todo

Los valores en la organización de Chivas son una parte importante de la identidad del equipo. La organización se enorgullece de promover valores como la lealtad, la pasión, el compromiso y el respeto. Los jugadores que firman con Guadalajara deben mostrar un comportamiento ejemplar las 24 horas del día.