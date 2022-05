La afición de Chivas ha visto como su equipo no logra transformarse en serio candidato al título durante los últimos años. El proyecto deportivo se ha quedado corto para aspirar a grandes logros, y el Clausura 2022 no ha sido la excepción. La directiva apostó por la continuidad de Marcelo Michel Leaño, pero los resultados no llegaron y el entrenador fue cesado con el torneo ya avanzado. Cuando parecía que el Rebaño no accedía al Repechaje, Ricardo Cadena asumió para revertir la situación.

Fue una seguidilla de cinco encuentros en los que Chivas obtuvo sólo triunfos para asegurar su participación en el Repechaje, con localía incluída. Allí, la goleada ante Pumas ilusionó a la afición con que se podía aspirar al título, ya que el ánimo del plantel era distinto y también lo era el funcionamiento colectivo. Sin embargo, en los cuartos de final ante Atlas, el equipo de Diego Cocca le dio al Rebaño un golpe de realidad tras eliminarlo con un global de 3-2 que además incluía ventaja deportiva en caso de igualdad.

Lo cierto es que la directiva de Chivas, ahora se plantea definir quién será el entrenador de cara al Apertura 2022. En un principio, los candidatos aparecieron, pero se descartó a Matías Almeyda y los buenos resultados obtenidos con Ricardo Cadena hicieron que el asunto dejara de ser prioridad para seguir la participación del equipo en el Clausura. Ahora bien, ya con el semestre finalizado, se debe tomar una decisión: respaldar a Cadena o apostar por un nuevo entrenador.

Aunque la directiva no haya entregado mayores precisiones, la afición de Chivas tiene bien claro cuál es su deseo de cara al próximo semestre. En una encuesta realizada por el sitio de Rebaño Pasión, más del 70% de las respuestas determinó que Ricardo Cadena debe seguir en el cargo, esto debido a los buenos resultados que obtuvo en poco tiempo de trabajo. Sin embargo: ¿volverá a apostar la directiva por ratificar a un interino, tal y como hizo en el pasado con Leaño? La última experiencia de ese tipo no resultó de la mejor manera.

Cadena se quiere quedar

Consultado acerca de su futuro, Ricardo Cadena aseguró que quiere seguir siendo el entrenador de Chivas: "Por supuesto. Hemos dejado lo mejor, dejamos el cien. Esa fue la intención siempre, es lo que pretendimos desde el primer día y ojalá que hayamos motivado a los chicos a que crean que sí se puede y que tenemos mucho por ofrecer", reconoció luego de caer eliminado frente a Atlas en Cuartos de Final.