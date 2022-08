El Deportivo Guadalajara no levanta cabeza. La directiva ha tomado la decisión de darle continuidad al proyecto de Ricardo Cadena para este Torneo Apertura 2022 de Liga MX, pero las cosas no están saliendo de la manera esperada: el equipo no ha ganado en seis fechas y ya cansó a la afición. Esto genera un malestar en la institución y hasta que Ricardo Peláez haya querido marcharse...

Es momento de que algo cambie en Chivas, ya que si sigue por este camino no va a encontrar ningún tipo de solución. El club está muy lejos de poder pelear por títulos, que es lo que requiere su grandeza, y se está acostumbrando al fracaso. Por eso uno de los seguidores más relevantes del Rebaño Sagrado en el país, como lo es Enrique Alfaro, lanzó una dura crítica y hasta le hizo una petición a Amaury Vergara.

El Gobernador del estado de Jalisco señaló con contundencia: "Es lamentable lo que está pasando con Chivas, me preocupa mucho como aficionado pero también como Gobernador, porque es más que un equipo de futbol. Lo que pase con este equipo tiene implicaciones sociales importantes y creo que es un momento de una reflexión interna muy profunda".

"El camino que lleva el equipo es insostenible. Soy de los que va cada 15 días al estadio y veo cómo va creciendo el malestar, la frustración y el enojo de los aficionados. Creo que es momento de hacer una revisión integral de lo que sucede", mencionó sin pelos en la lengua. Él, como tantos fanáticos, exige por cambios.

Por último, le envió un claro pedido al dueño del Deportivo Guadalajara, al cual conoce muy bien: "Ojalá Amaury (Vergara), que es un hombre al que yo le reconozco un gran talento, tome las riendas del tema y ojalá se pueda hacer algo rápido por el bien de su equipo y el bien de la afición".