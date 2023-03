Las Chivas de Guadalajara por fin han tenido un comienzo de certamen que ilusiona a la afición. Los dirigidos por Veljko Paunovic se ubican en el cuarto lugar del Clausura 2023 y es por eso que Carlos Salcido, campeón en 2017 con la camiseta rojiblanca, ve con buenos ojos el inicio del proyecto.

Carlos Salcido sabe lo que es vestir la camiseta de Chivas y se siente bien representado por la plantilla: “Me da mucho gusto ver al equipo jugar con esa intensidad, con esas ganas que requiere el futbol o los partidos que han tenido, me da gusto ver a esta generación de futbolistas muy capaces que están tratando de llevar al equipo a un buen lugar”, opinó.

El ex defensor central prefiere ser cauto respecto a las chances de Chivas de pelear por el título, pero deja en claro: "Yo me quedó más con el funcionamiento del equipo, me gusta más ver a esta generación que está dando todo, los ves correr, los ves luchar y esta parte se puede conseguir un éxito, una parte que te puede llevar a grandes cosas".

Asimismo, Salcido también elogió el trabajo que ha realizado Veljko Paunovic hasta el momento, cambiándole la cara al equipo respecto a torneos anteriores: "Lo dije desde un principio, su estilo es un poco parecido al de Matías Almeyda, de correr, de luchar, de presión, de dejar todo, de ser muy dinámicos, muy intensos, con la pelota y sin la pelota, ser un poco verticales y esta parte es lo que con la juventud que tienen algunos chavos es lo que está dando frutos", afirmó.

Prefiere no hablar sobre la ausencia de Pocho Guzmán

Por otro lado, en Chivas se sorprendieron ante la ausencia de Victor Guzmán entre los convocados por Diego Cocca para la Selección Mexicana. Sin embargo, Salcido prefiere evitar la polémica: "Vuelvo a repetir, no soy el técnico nacional, entonces es un proceso nuevo, es un proceso que está empezando y hay que ver cómo va todo su trabajo, debe ver jugadores para ver con quienes empieza a encarar torneos y competencias".