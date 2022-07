La pretemporada de Chivas de cara al Apertura 2022 de la Liga MX donde la llegada de jugadores claves como Orbelina Pineda no se pudieron lograr. Por otra parte, uno de los jugadores que abandonó Valle Verde fue Gael Sandoval, quien en el día de hoy comentó que Alexis Vega no dijo nada para que lo envíen a Santos Laguna.

De cara al inicio de la temporada, el atacante hizo todo lo posible para mantenerse en el primer equipo del Rojiblanco. Sin embargo, el propio Ricardo Cadena comentó que fue su decisión tachar del primer equipo al futbolista que había regresado del préstamo del futbol de Nueva Zelanda.

Por otra parte, previo a las aclaraciones del entrenador del Rebaño Sagrado, comenzó a correr el rumor de que Alexis Vega había pedido que le busquen acomodo en otro club. A pesar de esto, en las últimas horas, el extremo comentó que no pasó nada con la estrella de Chivas en la pretemporada.

“Los medios inventan. Papi, vamos aclarando las cosas: mi hermanito Vega no, obviamente no tuvo nada que ver en esto de las decisiones. A menos de que yo no sepa que a Vega ya lo hicieron directivo, pero no es cierto, no creo, porque si lo hicieron directivo no podría jugar”, expresó Sandoval cuando realizaba un Instagram Live.

Y agregó: “Vega no tuvo nada que ver con esto, los chismes están a la orden del día, así que descuiden, Vega y yo tenemos una amistad chingona y ya. No se metan ideas a la cabeza ni nada, puros chismes. Que, si fuera cierto, ahorita le diría al pinché Alexis que me regrese, pero no, tranquilos, no se metan ideas a la cabeza gente”.