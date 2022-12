Borrón y cuenta nueva hubo en las Chivas de Guadalajara, con las llegadas de Fernando Hierro a la dirección deportiva y del serbio Veljko Paunovic como entrenador. El Rebaño tuvo una buena actuación en la Copa Sky, donde de todas maneras, no pudo consagrarse campeón al perder la final frente a Cruz Azul.

Pese a la derrota que les quitó el título, Fernando Beltrán, referente y uno de los favoritos para la afición, destacó el buen trabajo que han hecho con Veljko Paunovic en pretemporada: "El técnico me ha inculcado mucha ambición, en cuanto a ganarme un lugar y nunca dejar de trabajar, siempre mejorar en los detalles y en los aspectos que me hacen falta como jugador. Me ha ayudado a crecer individualmente", analizó.

Según el "Nene", Paunovic le ha dado nuevas instrucciones: "Eso hace que sea más completo en mi posición". Beltrán se muestra entusiasmado con el nuevo cuerpo técnico en Chivas: "Estoy muy agradecido, porque en estos partidos de pretemporada me han ayudado bastante a encontrar mi mejor versión. Estoy muy cerca de alcanzarla", señaló.

Como se vio durante la Copa Sky, la plantilla rojiblanca luce compenetrada y entusiasmada con la forma de trabajar que tiene el nuevo entrenador: "Quiere que cada día seamos mejores. Busca la perfección. Hace que no nos relajemos. Tenemos clara la idea de juego".

Le pide más goles

Otro de los aspectos en los que Paunovic hizo énfasis con Fernando Beltrán, es el ofensivo: "Quiere que meta más goles, que sea más agresivo, más explosivo en el tema de ataque. Tengo que generar muchas ocasiones de gol. El Profe me está ayudando a explotar esta parte, que si tengo, pero creo que me hacía falta pulir algunos detalles", develó el mediocampista.