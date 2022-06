Con miras al Apertura 2022 y torneos venideros, en las Chivas del Guadalajara se están llevando a cabo modificaciones orquestadas por el director deportivo Ricardo Peláez, tanto en la estructura deportiva como en el plantel con la ratificación del cuerpo técnico, renovaciones de contratos, bajas de jugadores y contrataciones de refuerzos.

Durante la semana además de la cofirmación del director técnico Ricardo Cadena se anunciaron las incorporaciones de jugadores como la del lateral derecho Alan Mozo, la más llamativa al momento, y la del mediocampista Fernando Rubén el Oso González quien regresa al club que lo formó.

"De aquí salí, al momento de salir tuve la espinita de regresar, aquí me formé, aquí estuve mucho tiempo. Creo que esa es la espinita y las ganas de hacerlo bien aquí", comentó Fernando Rubén el Oso González quien luego de estar en la Fuerzas Básicas del Guadalajara debutó en la Liga MX con las Chivas en el torneo Clausura 2013 y salió del primer equipo en 2014. Su reincorporación se dio el mismo día del anuncio de Alan Mozo.

Después tuvo un paso por el Ascenso con Coras y Zacatepec, y también jugó en primera división para el Necaxa en dos etapas y el América. A su regreso a las Chivas del Guadalajara para el torneo Apertura 2022, Fernando Rubén el Oso González apuntó que "primero que nada es ganarme un lugar, creo que sé que vengo a pelear por un puesto, sé que vengo a trabajar, pero es eso, el estar cada semana en el 11. Como siempre lo he dicho: si no me toca, es decisión del entrenador, pero siempre estar satisfecho en que la semana he dado todo para poder estar en el 11 titular".

En entrevista para TUDN, Fernando Rubén el Oso González pidió el respaldo de los seguidores de las Chivas del Guadalajara que cuestionan su identidad como jugador rojiblanco. "La afición tendrá sus comentarios, tendrá su perspectiva, pero pues al final con el trabajo espero hacerlos cambiar de opinión. Para mí el trabajo es lo principal y espero dar alegrías y portar mi granito de arena".