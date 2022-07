En las últimas horas, Guillermo Almada, entrenador de Pachuca, habló de la posibilidad o no de que llegue la Chofis López.

Mañana por la noche Chivas buscará sus primeros tres puntos en el Apertura 2022 de la Liga MX cuando enfrente Santos Laguna en el Torreón. Mientras esto sucede, en el día de hoy se supo que finalmente Eduardo López no se quiere quedar en Valle Verde, sino que busca emigrar a Pachuca luego de las palabras de Guillermo Almada.

Sin duda lo sucedido entre el Rebaño Sagrado y la Chofis fue la otra gran novela del mercado para los de Amaury Vergara, detrás de loo sucedido con Orbelín Pineda. Como se sabe, tras su pasó por San Jose Earthquakes de la MLS, el futbolista no tenía lugar en el plantel de Ricardo Cadena, pero, según diferentes reportes, le había dicho que no a los Tuzos para demostrar que merecía tener un lugar en la plantilla.

Es por esto que la llegada de Santiago Ormeño se complicó por la negativa de Eduardo López a emigrar al equipo de Jesús Martínez Murguía. Sin embargo, en las últimas horas, Guillermo Almada mantuvo diálogos con Marca Claro y explicó que el jugador quiere arribar a Pachuca.

“Cuando hay un jugador que nos puede elevar la competencia interna, no le puedo cerrar la puerta. Hay una posibilidad de que él venga, quiere venir. Me llamó y me lo manifestó: ‘profe, tengo que solucionar un tema con Chivas, quiero ir a Pachuca, quiero estar con ustedes’. Eso nos alegra, nos complace a todos, a la institución, directiva, futbolistas y a nosotros. Para mí es un buen futbolista, con grandes condiciones”, explicó el entrenador charrúa.

De esta manera, tras estas declaraciones y lo informado por Rebaño Pasión, quienes aportaron que hubo una suculenta propuesta de los hidalguenses para convencer al jugador formado en el Guadalajara, solo quedaría que se haga oficial el pase de Eduardo López a Pachuca.