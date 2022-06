El destino de Orbelín Pineda es bastante incierto, pareciendo lo único tangible que saldrá del Celta de Vigo al no convencer a Chacho Coudet, por lo cual vendrá una decisión importante en su futuro futbolístico.

Se sabe que existen algunos equipos interesados en sus servicios, con algunas posibilidades directo del futbol mexicano. El que más lo anhela es Chivas, que no se rinde y busca su regreso de cara al Apertura 2022.

De acuerdo con Rebaño Pasión, ha llegado una buena noticia para los Rojiblancos, debido a que ya tienen la aprobación del Celta de Vigo para platicar con Pineda y su entorno acerca de un regreso a México.

Aún no existe una propuesta formal por parte del Deportivo Guadalajara, pero haciendo un esfuerzo económico no se descarta que pueda alcanzar las pretenciones del Celta, que no contaría con él para la campaña 2022-23.

¿Un dulce reencuentro?

Pineda mostró una de las mejores versiones de su carrera cuando vistió la casaca del Guadalajara, ganando cinco títulos entre 2016 y 2018 y siendo pieza clave en cada uno de ellos. ¿Se concretará la operación que desean los Rojiblancos?