El Maguito no cuenta con la preferencia ni del director técnico ni del asesor deportivo del club gallego; además parece el último de la fila entre los volantes ofensivos.

Luego de que en México los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas del Guadalajara se relamieran los bigotes ante la posibilidad de fichar a Orbelín Pineda, el talentoso mediocampista mexicano ha decidido mantenerse en Europa para buscar los minutos que no ha tenido en el Celta de Vigo.

Sin embargo, en el Celta de Vigo el panorama no es alentador para el seleccionado mexicano porque se el entrenador argentino Eduardo Coudet se mantiene en la dirección técnica y el Chacho ha dejado muy claro en más de una ocasión que no le es útil el futbol que ofrece Orbelín Pineda y que incluso el no pidió su fichaje.

Ante la falta de identificación entre Eduardo Coudet y Orbelín Pineda, la prensa futbolera española, específicamente Ao Contraataque, medio de Galicia, expuso que el mediocampista mexicano no jugará la temporada 2022-23 con el Celta de Vigo, a pesar de tener contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027.

"El Celta decidió que va a vender al mexicano Orbelín Pineda. Tiene sobre la mesa una importante oferta de un club europeo y varias de América. Consideran que su puesto está cubierto y queno convenció plenamente ni a (Eduardo) Coudet ni a Luis Campos (asesor deportivo)", publicó Ao Contraataque. Además hay demasiada competencia en el mediocampo con jugadores como Denis Suárez, Fran Beltrán o Augusto Solari entre otros.

¿A qué equipo iría Orbelín Pineda?

Ya descartadas las propuestas del Toluca y del Guadalajara, Orbelín Pineda revisaría las ofertas que tiene en Europa. Podría quedarse en España enrolado con el Rayo Vallecano o bien concretarse su reencuentro con el argentino Matías Almeyda quien actualmente es director al AEK Atenas.