Después de más de dos meses de su secuestro, el jugador de las Chivas de Guadalajara, Jesús Ricardo Angulo, decidió romper el silencio y contar el terror que vivió después de ser secuestrado junto a su novia por unos maleantes que buscaban quitarle su camioneta en el mes de septiembre pasado.

"Fue un día normal que fui con mi novia al súper, y ahí afuera nos atoraron, querían el carro más que nada. Venían tres personas armadas. Íbamos saliendo y dejamos el carro en la entrada, cuando abro la puerta y subo a mi novia me agarran por atrás, uno ya se estaba subiendo al piloto. Yo le dije 'ten las llaves, no hay pedo, llévatelo' y me dijeron 'no, súbete'. Yo dije 'qué pedo, a lo mejor se confundieron o algo así”, comentó en el podcast Entre Compas.

Para Angulo ese fue el inicio de todo, pues señaló que el más joven de los delincuentes le comentó que no les pasaría nada, pero los medios de comunicación ayudaron a salvar su vida: “No les va a pasar nada, tranquilo, nada más queremos el carro. Nos trajeron como media hora arriba del carro y hasta llegó un momento en el que de volada se filtró la nota, no sé cómo se filtró, a los cinco minutos ya estaba la nota arriba en un chingo de medios y ellos como que dijeron 'pues mejor hasta aquí lo dejamos'".

Y al final gracias a que la información surgió de manera inmediata, el futbolista estrella del Rebaño Sagrado reveló lo que pasó después de su liberación: "Nos soltaron con todo y carro, pusieron en parking el carro y se fueron corriendo, nosotros nos quedamos ahí arriba del carro. Se bajaron ellos y todavía mi novia y yo nos quedamos arriba del carro agachados como unos cinco minutos, no sabíamos qué hacer. Nos bajamos del carro, corrimos y le dijimos a un vato que nos acababan de asaltar, que si nos hacía el paro. El carro se quedó solo, andaba bien cagado, nuestra reacción fue bajarnos corriendo".