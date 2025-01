La Fórmula 1 podría tener su temporada más competitiva en años este 2025. Si bien Max Verstappen viene de ganar su cuarto Mundial al hilo, lo cierto es que Red Bull ya no posee el coche más fuerte del paddock y eso se vio reflejado en el último semestre. Por el contrario, McLaren, Ferrari e incluso Mercedes quedaron por encima del equipo austriaco en rendimiento e incluso las Papayas se quedaron con el Campeonato de Constructores.

Ahora, ‘Mad Max’ deberá comenzar de cero y ya no tendrá ese colchón de puntos que le permitió levantar el título a pesar de la caída de Red Bull. Esto, sumado a la presencia de Lewis Hamilton en Ferrari y un Lando Norris sediento de revancha, hacen que las expectativas para la nueva campaña del Gran Circo sean muy grandes a pesar de la ausencia de Checo Pérez en la parrilla.

Max Verstappen no es el favorito indiscutido para la temporada 2025 (GETTY IMAGES)

Verstappen es consciente de esto y se animó a decir que hay varias escuderías fuertes para pelear en lo más alto. En una entrevista con Blick, el tetracampeón pronosticó: “Cinco equipos deberían estar luchando en la parte delantera. Las debilidades se han reducido”. Ahora bien, ¿cuál es ese quinto que se puede meter en la discusión según Max?

Si bien el piloto neerlandés no nombró una por una, se puede deducir que Red Bull Racing, McLaren, Ferrari y Mercedes son cuatro de los cinco equipos. El restante sería Aston Martin, escudería que ahora contará con Adrian Newey, diseñador de coches más exitoso de la F1 que llevó Max a la cima en los últimos años con monoplazas aplastantes.

¿Max Verstappen se ve con chances para repetir el título en 2025?

En la misma entrevista, Verstappen palpitó cómo podría ser su nueva temporada: “Si podemos hacer que el coche vuelva a la parte delantera, el nombre en el otro coche no importará. No tengo una bola de cristal, pero si podemos rectificar ciertas debilidades durante el invierno, volveremos a estar al frente“. No obstante, aclaró: “Ciertamente, no estoy haciendo ninguna predicción aquí”.

