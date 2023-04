En la jornada de este martes, el Club León visitará al Violette Athletic Club en de Haití en el partido correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023. En Guanajuato, los Panzas Verdes se impusieron por 5 a 0, por lo que ya tienen un pie y medio en la próxima ronda y se toman con mucha calma este duelo.

Tal es así que Jesús Angulo, jugador del plantel mexicano, brindó una conferencia de prensa en la previa de este juego y no ocultó que la mira del equipo ya está puesta en el Deportivo Guadalajara. Claro, recibirán al Rebaño Sagrado el próximo sábado en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, en donde se disputarán mucho más que frente a los haitianos.

El Canelo se olvidó por un rato de la Concachampions y lanzó una clara amenaza a Chivas, equipo donde supo jugar entre 2020 y 2022. "Sin duda va a ser un partido con sabor diferente, un juego bastante significativo para mí y lo voy a tomar de esa manera. Si me toca estar lo voy a aprovechar al máximo", aseguró el zurdo, dejando en claro que querrá tomarse una pequeña revancha tras su salida del cuadro rojiblanco.

Más adelante, Angulo completó: "Será un partido lindo por enfrentar a mi exequipo. Físicamente me he sentido muy bien, cada vez mejor. Ya si me toman en cuenta son decisiones que las toma el profesor (Nicolás Larcamón), pero en lo personal sigo trabajando y esperando mi oportunidad".

Los números del Canelo Angulo en Chivas

Canelo Angulo vistió los colores del Deportivo Guadalajara entre enero del 2020 y diciembre del 2022. Disputó un total de 86 partidos con el primer equipo rojiblanco: marcó 13 goles, repartió 7 asistencias y recibió 1 sola tarjeta amarilla. Fue convocado 2 veces a la Selección Mayor por su rendimiento en Chivas; mientras que también fue parte de la Sub-23 que fue a los Juegos Olímpicos 2021.