De cara al torneo Clausura 2023 de la Liga MX, ya sin Ricardo Peláez a bordo, las Chivas del Guadalajara tomaron una resonante y prometedora decisión al contratar al español Fernando Hierro como nuevo director deportivo para implementar una metodología europea de trabajo y un nuevo proyecto de fuerzas básicas.

Por otra parte, un jugador de las Chivas del Guadalajara perdió ya todas las posibilidades de ser convocado por Gerardo el Tata Martino para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, aunque dos jóvenes del Rebaño de los que no se había hablado sí estarán con el Tri.

La mayor oculta por la que Amaury Vergara eligió a Fernando Hierro

Después de la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva de las Chivas del Guadalajara ha sido contratado Fernando Hierro. Para Francisco Gabriel de Anda, quien ocupara ese puesto, el presidente del club rojiblanco Amaury Vergara habría optado por el español debido a una razón muy personal. "Me parece, discúlpenme si me equívoco, que el señor Amaury Vergara está harto del medio mexicano, del entorno, me parece que ha buscando por una lado, por otro y por otro y no ha encontrado soluciones y tiene derecho, porque es su dinero, a buscar otras soluciones, y después nosotros opinamos al respecto, pero para mí es eso, que está harto de no encontrar soluciones en el medio mexicano", comentó el ahora comentarista de ESPN.

¿Quién fue el jugador que desplazó al Nene Beltrán de Qatar 2022?

A poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, el mediocampista de las Chivas del Guadalajara Fernando el Nene Beltrán recibió la mala noticia de no continuar en el proceso de la selección mexicana con el entrenador Gerardo el Tata Martino. De acuerdo con el periodista David Medrano, un jugador de los Tuzos del Pachuca le ganó la carrera al elemento del Rebaño. "Érick Sánchez de Pachuca superó a Fernando Beltrán de Chivas en la batalla por ser parte de los 30 jugadores que estarán en Girona. El cuerpo técnico de la selección tenía claro que solamente cabía uno de los dos y al final de inclinaron por el volante del Pachuca. El que Sánchez esté entre los 30 no significa que necesariamente vaya a estar entre los 26 elegidos, ya que en ese puesto llevan mano Héctor Herrera y Carlos Rodríguez”.