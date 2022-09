El Brujo Mayor le dedicó unas palabras al dueño de Chivas de Guadalajara, que no estuvo presente en el partido ante las Águilas.

¡Le dio con todo! La dura crítica de Álvaro Morales contra Amaury Vergara tras no asistir al Clásico contra América por ir a la pelea del Canelo Álvarez

La presencia de Amaury Vergara en Las Vegas sigue generando reacciones. Y es que mientras las Chivas de Guadalajara perdían el Clásico Nacional ante el Club América en el Torneo Apertura 2022, el dueño del Rebaño Sagrado estaba disfrutando de la victoria del Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin.

Las críticas de la afición rojiblanca no se han hecho esperar, pues muchos lo consideran un irrespeto a la institución por todo lo que estaba en juego ante las Águilas. Esta oportunidad no la dejó pasar Álvaro Morales, quien tuvo duras palabras contra el empresario mexicano por no asistir al partido de Chivas.

"Cuando Amaury Vergara empiece a dar títulos, muchos títulos a Chivas, que haga lo que quiera; cuando Amaury Vergara tenga una institución exitosa, que haga lo que quiera; cuando Amaury Vergara sea un empresario y directivo influyente en el país, no solo en el futbol como Emilio Azcárraga, que haga lo que quiera", expresó Morales.

Es por eso que el Brujo Mayor considera que Vergara no está entre los directivos más importantes e influyentes del futbol mexicano. Y es que Morales asegura que este tipo de decisiones hacen que se le pierda respeto a una institución como Chivas, una de las más ganadoras en la historia de la Liga MX.

“Cuando Amaury Vergara sea un directivo temido y respetado como don Valentín Diez, que haga lo que quiera; cuando Amaury Vergara tenga la inteligencia para apoderarse, para meter los tentáculos en el futbol como Alejandro Irarragorri, que haga lo que quiera. No se le tiene respeto a Amaury porque ni siquiera cuida ciertos detalles como estos”, expresó en Futbol Picante.