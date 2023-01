En un certamen que por primera vez tendrá carácter oficial, la Liga MX y la MLS continuarán con sus esfuerzos por trabajar en conjunto para aumentar la competitividad. Todos los equipos fueron ya divididos en los grupos para la primera fase, donde las Chivas de Guadalajara ya saben que compartirán con Sporting Kansas y FC Cincinnati.

De no mediar inconvenientes, en ese duelo entre Chivas y Sporting Kansas, el atacante Alan Pulido se enfrentará ante su exclub, con el que vivió grandes momentos, incluidos tres títulos, antes de ser transferido. En conferencia de prensa, el ex del Rebaño contó qué haría si le convierte un gol al club que supo defender años atrás.

"Estoy ahora en otro equipo, pertenezco a Sporting, pero siempre se le guarda un respeto al equipo al que le tomé mucho amor, mucho cariño. Al final de cuentas siempre estoy apoyándolos y viendo todos sus partidos", dijo Alan Pulido cuando se le preguntó si festejaría un gol ante el Rebaño cuando lo enfrente en la Leagues Cup.

"No lo festejaría, porque sería atacarme a mí mismo, por lo que siento por el equipo. Entonces, realmente no. Le tendría el respeto que se merece", afirmó el atacante de 31 años que se recupera de una lesión.

El lado especial de la Leagues Cup

Pulido agradece la oportunidad de la Leagues Cup, donde puede volver a enfrentarse ante equipos mexicanos: “Nunca me imaginé salir de Chivas. Los que me conocen saben el amor y el cariño. Nunca me imaginé enfrentarme con ellos. La Leagues Cup da esa ventana para enfrentar a clubes mexicanos, nos toca con Chivas y me pone contento por el cariño que le tengo, conozco a varios de los jugadores, compartí mucho tiempo con ellos. Va a ser un partido muy lindo y voy a disfrutar al máximo", aseguró.