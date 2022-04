A pesar de que la medalla de Oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es el galardón más importante que ha obtenido la Selección Mexicana en los últimos 20 años, este logro no sería tan importante para una de sus piezas claves. Se trata nada más y nada menos que del legendario Carlos Salcido, quien no sólo ha sido estrella del Tri, sino también de las Chivas de Guadalajara, con quienes asegura obtuvo su victoria más importante.

Salcido confesó que lo obtenido en tierras británicas en una final inaudita ante Brasil no le fue tan significativo como el título que consiguió alzar con el Rebaño Sagrado en la era de Matías Almeyda, pues para él era su más grande sueño desde la infancia, eso sin demeritar que el oro olímpico se ha convertido en una de las más grandes hazañas para el futbol mexicano por todas las circunstancias que lo acompañaron, así lo reveló para TUDN.

"El más esperado fue el título con Chivas, el que más soñaba, levanté la copa ya con 38 años, para mí fue impresionante, me quedo con el título de Chivas por encima del de Londres 2012, este título del oro me dio mucho gusto compartir con los chavos, sabía que tenían mucho talento y sonrisas a nuestro futbol, el oro para México es importante pero en lo personal siempre quise ser campeón con Chivas, lo soñaba como un aficionado, no sé qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no hubiera pasado eso".

El futbolista indiscutible de la Selección Mexicana había presupuestado retirarse después de ser Campeón con el Rebaño Sagrado en la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2018, pero una promesa a su esposa habría detenido al ahora ex futbolista de dejar las canchas: "Justo cuando levanto el título, me vino una película en mi cabeza y sabía que era el final de mi carrera, después hablo con Matías Almeyda y Jorge Vergara para despedirme y ya acababa mi carrera, estábamos jugando la Concachampions al final quedamos campeones y me retiraba como campeón, ya había hablado también con los jugadores”.

"Tres años antes se acaba mi contrato con Chivas y solo querían renovarme cada seis meses, le juré a mi señora que iba a hacer que Chivas me diera un contrato de un año, cuando pasó la Concachampions llegó como presidente Gabriel de Anda y él no sabía que me retiraba, subo a la oficina con él, y en ese momento él me ofrece un año, se me vino la película, le dije 'déjame lo pienso', firmo pensando que Matías seguía, en vacaciones Matías sale y pues ya está".