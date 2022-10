Chivas de Guadalajara tuvo un decepcionante rendimiento en el Repechaje del Torneo Apertura 2022. El Rebaño Sagrado cayó en la tanda de penales ante Puebla y de esta manera se despidió de la posibilidad de trascender en la Fiesta Grande, motivo por el que la directiva encabezada por Amaury Vergara viene tomando decisiones importantes de cara al próximo semestre.

La prioridad del conjunto rojiblanco es encontrar un entrenador de garantías para el Torneo Clausura 2023. Y es que todo parece indicar que Ricardo Cadena no continuará en el cargo, por lo que el club estaría buscando opciones en el mercado. De acuerdo con la información del periodista Fernando Schwartz, uno de los candidatos para llegar a Chivas es José Bordalás.

Se trata de un director técnico español que tiene mucha experiencia en La Liga, luego de pasar por el banquillo de clubes como Alavés, Getafe y Valencia. Sin embargo, su gestión más importante fue al frente del conjunto azulón, con el que consiguió el quinto puesto del campeonato durante la temporada 2018-19 y la posterior clasificación a la UEFA Europa League.

A lo largo de su carrera, Bordalás se ha caracterizado por imponer su estilo de juego en cada uno de los equipos que ha dirigido. Es por eso que en Bolavip te contamos un poco la propuesta del entrenador español que estaría en la agenda de Chivas para el Clausura 2023, siendo muy similar a la que ha protagonizado el Atlético de Madrid bajo la conducción de Diego Pablo Simeone.

El 4-4-2 como base

Si bien en el futbol actual las disposiciones tácticas no necesariamente reflejan la conducta de un equipo en el campo de juego, lo cierto es que con Bordalás sucede lo contrario. El sistema no es un asunto en discusión para el entrenador español, pues generalmente apuesta por un 4-4-2 bien definido en el que no hay demasiado espacio para la improvisación.

La idea de Bordalás es que el equipo se mueva en bloque, indistintamente de la fase del juego. El orden es una de las características más importantes de su propuesta y sus equipos no suelen conceder demasiados espacios para el contragolpe rival. Es por eso que muchos lo catalogan como un entrenador defensivo, pero también tiene cosas interesantes en ataque.

Juego directo

Con el 4-4-2 presente durante los 90 minutos, los equipos de Bordalás suelen ceder la iniciativa con la intención de sorprender con rápidas transiciones. El planteamiento contempla una presión muy intensa en campo contrario y una vez logre recuperar el balón, los dos puntas se desmarcan para atacar los espacios y culminar la jugada con un par de toques.

El candidato al banquillo de Chivas le da mucha importancia a la eficacia de cara al arco, dejando la elaboración en un plano secundario. También suele sacar provecho de las jugadas a balón parado para hacer una diferencia en los partidos, algo que sin duda le ha dado buenos resultados durante los distintos ciclos que ha protagonizado en el futbol español.

Un equipo solidario

Bajo la conducción de Bordalás, nadie tiene permiso para andar parado en el campo. Las coberturas y los relevos cuando el rival consigue espacios, son un asunto esencial para mantener el orden entre líneas. La intensidad siempre acompaña a los equipos del director técnico español, que siempre motiva a los suyos a dar una mano al compañero.

Todas estas cualidades habrían despertado el interés de Chivas, que necesita volver a lo grande para soñar con cosas importantes en el Clausura 2023. Todavía queda mucho camino para definir quién será el nuevo entrenador del Rebaño Sagrado, pero el 'Simeone' español tiene cosas muy interesantes que sin duda le devolverían la ilusión a la afición rojiblanca.