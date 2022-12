Chivas de Guadalajara se vio claramente superado por el Athletic Club en su segundo amistoso internacional. El Rebaño Sagrado cayó contra los Leones de San Mamés por 2-0 y ahora debe continuar con la pretemporada de cara al Torneo Clausura 2023.

A pesar del tropiezo contra el conjunto vasco, Veljko Paunovic rescata aspectos muy positivos de la preparación del cuadro rojiblanco. Y es que el serbio considera que el equipo está en una fase de crecimiento y de asimilar nuevos conceptos de juego.

Sin embargo, hay un detalle en particular que le preocupa al DT: la salida con balón. “El equipo no ha parado de hacer lo que hablábamos, qué hacemos cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Tenemos que mejorar en tema de salida de balón y al llegar al último tercio”, explicó.

El Rebaño Sagrado venía de conseguir una victoria contra el Getafe, rival al que superó de manera sorpresiva por 1-0. Ahora la tarea de Paunovic es seguir consolidando la idea que tiene para esta nueva etapa en Chivas y llegar en óptimas condiciones al inicio del Clausura 2023.

Una gira positiva

El timonel de Chivas destaca la importancia de probarse ante rivales del futbol español para continuar creciendo como equipo. "Estamos en un proceso en el que el cuerpo técnico nuevo encabezado por mí está preparando al equipo para competir en la temporada regular, por lo tanto, esta experiencia nos sirve mucho para después de habernos medido con dos rivales de la Primera División española, para medir ese proceso", finalizó.