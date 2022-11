Después del duro golpe que significó la eliminación en los Cuartos de Final del Apertura 2022, parecía claro que las Chivas de Guadalajara necesitaban un golpe de efecto que les devuelva la ilusión. Tanto Ricardo Cadena como Ricardo Pelaez dejaron sus respectivos cargos. Fernando Hierro asumió la dirección deportiva y contrató a Veljko Paunović.

Quien se refirió al fichaje de Hierro por el conjunto rojiblanco, fue una persona que lo conoce mucho: Luis Figo. “Fernando es mi hermano, así que estoy nervioso de hablar sobre él, pero creo que es un gran fichaje para Chivas, mucha experiencia. Yo creo que lleva una trayectoria memorable en el futbol y también como director deportivo, tiene la experiencia de muchos años en la Selección. Le deseo lo mejor, como si fuera para mí", expresó el crack portugués.

Hierro fue sincero en su analisis del futbol mexicano, aunque reconoció que prestará más atención por la llegada de su ex compañero: “No tengo mucho conocimiento sobre la Liga (MX), pero ahora, seguramente, más, porque mi amigo Hierro va a estar aquí con Chivas. Tendré mucha más información referente a lo que él piensa, lo que va a sentir, lo que son las dinámicas de la competición”, aseguró quien jugara en equipos como Barcelona y Real Madrid.

El Tri en Qatar 2022

Por otro lado, Luis Figo también se refirió a las chances del Tri en Qatar 2022: “México parte con la misma posibilidad que los demás. Creo que tienen una selección buena, pero no serán, para mí, de los favoritos; estarán en una segunda línea, aunque, muchas veces, sales como muy favorito y no cumples los objetivos; otras veces, no sales tan favorito y lo haces mejor”, reflexionó.

Su respeto por México

Asimismo, Figo también se mostró respetuoso y con un buen recuerdo de la competitividad mexicana: “Yo conozco a más jugadores que están en Europa. Siempre me gustó el futbol mexicano, porque tiene mucha calidad técnica, pero sólo puede ganar uno, todo el mundo aspira a ser campeón del mundo. No es fácil, yo tengo bastante respeto a México, porque las veces que lo he enfrentado ha sido bastante complicado y sé de la calidad que tiene”, analizó el portugués.