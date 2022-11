Chivas Guadalajara se encuentra en plena preparación de cara a la pretemporada del Clausura 2023 de la Liga MX luego de que el serbio Veljko Paunović haya arribado como el nuevo entrenador del Rebaño Sagrado. Por otro lado, en las últimas horas Fernando Hierro y su nuevo cuerpo técnico pueden recibir malas noticias debido a que Tigres va por todo para llevarse a Alexis Vega.

Sin duda, a lo largo de los últimos años, el Rojiblanco ha comenzado a estar una lup infinito de fracasos debido a que no juega bien, no mete goles, apenas puede llegar al repechaje y termina lejos de las instancias decisivas. No fue para menos que se haya dado la salida de Ricardo Peláez debido a que llegó como el mejor en su puesto y no cumplió.

Por otra parte, el inicio de la gestión Fernando Hierro comenzó con varias críticas debido a que llegó un desconocido Veljko Puanovic. A su vez, en las últimas horas podría sumarse un nuevo dolor de cabeza para el director deportivo porque informan que Tigres va por la contratación de Alexis Vega.

Sin duda el atacante formado en Valle Verde es la gran estrella que tiene el Rebaño Sagrado y la pieza más importante en la zona ofensiva. Es por esto que el conjunto Auriazul, que fue eliminado en los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX, estaría dispuesto a desembolsar los 10 millones de dólares, según lo informado por TUND.

Por otro lado, una manera de terminar de tentar a Alexis Vega pasa por lo económico debido a que Tigres pretende pagarle cinco millones de dólares por un año de contrato. Cabe destacar que el atacante ganará esa cifra millonaria en dos años con Chivas. ¿Aceptará o rechazará al Auriazul?