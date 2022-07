El Rebaño Sagrado no ha tenido un buen inicio de certamen en el Apertura 2022, pero el defensor cree que el arbitraje ha jugado su parte.

Las Chivas de Guadalajara son uno de los tres equipos de la Liga MX que aún no conocen la victoria en lo que va de certamen. Disputadas cuatro jornadas, el Rebaño sumó tres empates y una derrota, por lo que en la tabla de posiciones, sólo supera a Mazatlán y Querétaro. El defensor Miguel Ponce habló sobre el momento del equipo y cómo afectan los arbitrajes.

El gol de José González a Santos Laguna, en la tercera jornada, es el único que contabiliza Chivas hasta el momento, pero hubo otros tres que fueron anulados. "Es difícil, la verdad, hay que preguntarles a los árbitros cuál es el criterio que toman a la hora de decidir; porque como jugador, a lo mejor lo ves injusto. Realmente no sabes qué es lo que el arbitro ve", reflexionó Miguel Ponce.

En diálogo con Mediotiempo, el defensor de 33 años afirmó: "Yo creo que a lo mejor, un poquito sí se carga la mano a este equipo, pero aún así, tenemos que seguir trabajando contra todo y contra todos", manifestó Miguel Ponce. Carlos Cisneros, Ángel Zaldívar y Alexis Vega han visto cómo sus goles eran anulados ante Juárez y León.

"Te desespera, porque no sabes. Entonces crees que es un poco injusto lo que te marcan, pero hay que acercarnos al árbitro. Algunos no tienen ese diálogo, no te puedes acercar. Otros sí, eso es lo que te ayuda a que te expliquen un poco qué fue lo que decidieron", analizó Miguel Ponce respecto a las polémicas arbitrales.

El gol anulado a Alexis Vega

Ponce se refirió de manera puntual al atacante de Chivas ante León: "El gol de Alexis le pregunté. En ese tipo de goles el portero no tiene nada que hacer. El jugador está acá y no es que hay un contacto, y es fuera de lugar. Te quedas de cierta manera tranquilo, pero aún así, lo ves y no lo puedes creer", remarcó Ponce.