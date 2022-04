El presente de Chivas es muy distinto al de semanas atrás. Con un gol de Miguel Ponce, el Rebaño Sagrado venció por 1-0 a Necaxa y cerró la fase regular del Clausura 2022 con cuatro victorias consecutivas, más la certeza de que disputarán el Repechaje en condición de local. Ricardo Cadena es el gran responsable de la remontada del equipo, tras los malos resultados en la etapa de Marcelo Michel Leaño.

En conferencia de prensa, el entrenador interino de Chivas se mostró muy entusiasmado con el andar de sus dirigidos: “Lo he comentado con los muchachos, con todo el grupo, vamos partido a partido, esa es la realidad. Para nosotros era jugar todos como finales y así hemos interpretado cada partido”. El Rebaño veía con dudas su participación en la Liguilla, pero Cadena apareció en el momento justo.

Asimismo, el entrenador de Chivas avisa que se tomarán lo que viene con la misma seriedad que hasta ahora: “Hoy sabemos que estamos en una nueva fase y buscaremos de la misma forma”. Además, Ricardo Cadena no se achicó cuando le preguntaron para qué estaba su equipo: “¿Para qué estamos? Que los muchachos sigan manifestando el gran momento que viven, que sigan disfrutando del futbol y que obviamente, tenemos la posibilidad de ir a pelear por el campeonato”, aseguró.

Cadena le ha cambiado la cara a Chivas, pero pone énfasis en no relajarse para seguir con la misma tensión competitiva: “Lo que sí te puedo decir es que vamos a dejar el alma y la vida en cada partido. Así los muchachos me lo han manifestado con su manera de actuar. No se les pide, se les exige que entreguen lo mejor de ellos, su mayor esfuerzo, y que siempre busquen ser un equipo con personalidad en el campo”.

Elogió la actitud de la plantilla

Consultado sobre el cambio que se refleja en Chivas desde la salida de Leaño, Cadena dio méritos a sus futbolistas y los elogió como grupo: “Empezaron a fortalecer todos los aspectos, la parte emocional, la mental, lo futbolístico. Cerraron filas. Es fantástico ver desarrollar a un grupo tan comprometido, que despliega un futbol vistoso, alegre y que se ve que lo disfrutan”, analizó el entrenador interino.