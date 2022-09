A pesar de los rumores, el delantero del Sporting Kansas City no tiene tan sencillo volver a vestir los colores del conjunto tapatío.

No tan rápido, Chivas: estos obstáculos impedirían el esperado regreso de Alan Pulido al Rebaño Sagrado

Cada vez suena con más fuerza el posible regreso de Alan Pulido a Chivas de Guadalajara. El delantero solo tiene un año más de contrato con Sporting Kansas City y en varias oportunidades ha reiterado su deseo de poner punto final a su carrera con la playera del Rebaño Sagrado.

El delantero tuvo un papel estelar en el ciclo más exitoso de la historia reciente de Chivas, conquistando el Torneo Clausura 2017 y la Concachampions 2018. Es por eso que su eventual regreso a Guadajalara cuenta con la aprobación de casi toda la afición del conjunto rojiblanco.

Sin embargo, de acuerdo con la información que publica Rebaño Pasión, hay una serie de obstáculos que harían prácticamente imposible una nueva etapa del delantero con Chivas y uno de ellos sería la fractura que existe con Ricardo Peláez, director deportivo del club.

Solo hay que recordar los problemas que se generaron tras el Apertura 2019, cuando Pulido solicitó un aumento de salario por haberse proclamado campeón de goleo. La relación entre ambos inició con el pie izquierdo y desde entonces no han cambiado las cosas.

También hay que mencionar el hecho de que Amaury Vergara lo rechazó hace poco más de un año, cuando dejó entrever la falta de compromiso de Pulido con el club. "Alan tiene que recordar que él solicitó la salida del equipo (...) El que no quiera estar, sin importar quién sea, cómo se llame o si mete muchos goles, si no quiere estar en Chivas, no se merece estar en Chivas”.

Aunque en Chivas han sufrido la ausencia de un delantero de peso, la directiva tiene plena confianza en que este problema será cosa del pasado cuando José Juan Macías regrese de la lesión. Todo esto complicaría el posible regreso de Pulido, que no la tiene tan fácil tras su controvertida salida del club.