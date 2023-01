Chivas Guadalajara se prepara para llevar adelante la cuarta jornada del Clausura 2023 de la Liga MX cuando enfrente a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El conjunto de Veljko Paunovic se encuentra octavo con cuatro puntos en la tabla general de posiciones.

Por otra parte, Alan Mozo lanza un mensaje al interior de Chivas y a la Selección Mexicana tras la salida de Cadena y Martino. A su vez, Pachuca dio los motivos por el que vendió Víctor Guzmán al Guadalajara.

Alan Mozo envía mensaje al Tri y a Chivas

Tras la salida de Ricardo Cadena de Chivas y Gerardo Martino del Tri, quien rompió el silencio fue Alan Mozo. "No era del agrado del entrenador de este ciclo mundialista, ya tenía su gente y desafortunadamente no le fue de la mejor manera", comentó el defensa sobre el entrenador argentino. Y agregó: "Por decisión del entrenador (Ricardo Cadena) no era lo que yo podía aportarle a la lateral derecha (compartió la posición con Jesús el Chapo Sánchez)".

Pachuca explicó por qué vendió a Guzmán a Chivas

Una de las grandes incorporaciones que hizo Chivas en este mercado de pases fue la de Víctor Guzmán. Por otra parte, Pachuca explicó que lo vendieron por tener a la Chofis López para estar en su lugar. “Este torneo parte de la decisión de poder vender a Pocho Guzmán a Chivas fue porque tenemos a la Chofis ahí. Él llegó una semana antes que todo el equipo, llegó a la pretemporada con los chavitos, se metió a entrenar a triple turno, convencido, concentrado, de peso está perfecto, está en ritmo increíble y tiene ganas de revancha. Llegó tarde el torneo pasado, le costó trabajo por la exigencia de Almada, pero llegó con una actitud impresionante y se metió durísimo a trabajar”, comentó Armando Martínez, presidente del club, a Mediotiempo.