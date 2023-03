Finalmente, tras siete partidos, Chivas volvió a ver la cara de la derrota luego de perder por 1-0 ante Puebla por la Jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga MX. A pesar de esto, el conjunto de Veljko Paunovic se ubica tercero con 21 puntos y puede ser alcanzado por Toluca.

Previo al choque contra América, el Guadalajara realizó un buen partido con un Víctor Guzmán que volvió a ser importante como en sus últimos encuentros. Tras el encuentro, el serbio-español destacó el partido de su equipo y marcó que le faltó lo más importante para quedarse al menos con un empate en la noche de hoy.

Chivas no pudo con Puebla

En el Estadio Cuauhtémoc, Chivas perdió por 1-0 frente a Puebla por la Jornada 10 del Clausura 2023. La Franja ganó gracias al gol de Gustavo Ferreries, mientras que Víctor Guzmán volvió a destacarse en el equipo. De esta manera, previo al Clásico Nacional, el Rebaño se ubica tercero con 21 puntos.

Paunovic destacó el partido de Chivas

Chivas perdió ante Puebla, peroa Veljko Paunovic fue un gran partido porque el equipo hizo todo para llegar al empate. “Fuimos muy ofensivos, lo que nos faltó fue finalizar el último producto final que es el gol. No hay más que estudiar. El equipo estuvo con un gran ímpetu con un juego muy parecido al partido de Toluca, cuando hicimos una buena primera parte donde marcamos. Pero en la segunda parte por ahí no iniciamos bien, pero luego con los cambios empezamos a llegar y llegar. Tuvimos remates en el área y centros. Todo lo necesario para encontrar el gol, pero la finalización no salió bien”, expresó en conferencia de prensa.