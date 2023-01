Chivas de Guadalajara no termina de convencer en el comienzo del Torneo Clausura 2023, donde viene de caer contra Toluca por 2-1 en su primera presentación ante su afición bajo la conducción de Veljko Paunovic.

El Rebaño Sagrado atraviesa un momento complicado tras la lesión de Alexis Vega, quien estará fuera de los terrenos de juego durante varias semanas; sin embargo, Chivas necesita reaccionar cuanto antes en el Clausura 2023.

Márquez Lugo señala a Paunovic

Paunovic ha sido muy criticado por los recientes resultados de Chivas en el Torneo Clausura 2023, siendo Rafael Márquez Lugo el último en sumarse a los señalamientos contra el director técnico. "No vamos a justificar a Paunovic. A mí no me ha gustado para nada, es más lo vengo diciendo, para mí jugaban mejor con Ricardo Cadena (…) En los cambios se equivoca y así como con San Luis que después de 75 minutos tampoco mueve, ahí sí hay que hablar del técnico”, dijo el exfutbolista rojiblanco.

Luis Olivas, borrado de Chivas

A pesar de que fue protagonista en el semestre pasado, Luis Olivas no ha sido considerado por Paunovic para el Torneo Clausura 2023. El defensa se ha quedado fuera de la convocatoria en todos los partidos y de acuerdo con el periodista José Maria Garrido, todo se debe a cuestiones extradeportivas.

"Luis Olivas, que incluso llegó a Selección Mexicana el año pasado, ahora está borradísimo. Dicen que está distraído el muchacho, en cuestiones totalmente extraftubolísticas (...) Pero lo que es un hecho es que a Olivas ni para la banca le ha alcanzado", señaló el periodista en su canal de YouTube.