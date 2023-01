¿Es posible reinventarse en el futbol a los 28 años? La respuesta es sí. Y si no pregúntenle a Javier Eduardo López, quien fue echado del Deportivo Guadalajara por una serie de indisciplinas y se vio obligado a encontrar una segunda casa alejado del club al que ama. Tras un buen paso por el San José Earthquakes de la Major League Soccer, se asentó en el Pachuca y volvió a su mejor nivel.

De a poco, la Chofis se está convirtiendo en una pieza clave para Guillermo Almada en el elenco Tuzo. Acumula 5 goles y 2 asistencias repartidas en 18 encuentros y ha comenzado este Torneo Clausura 2023 de Liga MX como titular, por lo que recuperó la confianza y la esperanza. Ahora, lo tiene bien claro: quiere tener su oportunidad en la Selección Mexicana.

En entrevista con ESTO, el mediapunta confesó que dejó atrás todo aquello que lo desviaba de su carrera: "Pachuca, San José, son ciudades parecidas, es muy tranquilo vivir, eso te ayuda mucho a concentrarte. Lo más importante es que ya cambié, he cambiado, tiene un ratito que sé muy bien lo que yo quiero, estoy concentrado en mis objetivos, eso me pone más feliz, estoy con las personas indicadas a mi lado".

"Me siento bien, me falta un poco para estar a mi cien, creo que lo importante es que hice una buena pretemporada, eso es fundamental para el torneo. Me siento físicamente muy bien, mentalmente muy bien, futbolísticamente muy bien, eso es lo mejor, estando así en la cancha no voy a tener problema de nada. Yo siempre lo he dicho, yo estando bien fuera de la cancha voy a estar mejor dentro de la cancha, empecé a manejar mejor mi vida personal y hoy en día estoy bien", reveló Javier Eduardo López.

Chofis pide jugar en la Selección Mexicana

"Estoy enfocado en Pachuca, quiero estar al cien, no tengo ninguna prisa en ir a la Selección, para eso estoy trabajando muy bien, yo sé que haciendo bien las cosas bien como las estoy haciendo en Pachuca la oportunidad va a llegar tarde o temprano. Me estoy preparando para que la oportunidad me llegué cuando menos la esperé y estar muy bien, entonces por esa parte sí me ilusiona mucho, me motiva mucho, voy a esperar y trabajar mucho para que pueda ir a la Selección", sentenció la Chofis.