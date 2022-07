El pasado viernes, Chivas de Guadalajara y Juventus se enfrentaron en un amistoso internacional que tuvo lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, famoso por ser la casa de los Raiders en la NFL. Allí, el equipo mexicano fue derrotado por 2-0, dejando una imagen tan pálida como la que viene demostrando en el Apertura 2022 de la Liga MX.

Más allá de lo sucedido en los 90 minutos de futbol, en que los italianos consiguieron la victoria gracias a los goles de Marco Da Graca y Mattia Compagnon, ocurrió en el estadio un curioso episodio que involucró a algunos futbolistas de la Vecchia Signora y al hijo de Ricardo Peláez.

A diferencia de su padre que fue recientemente operado en la rodilla, el Jr, que se desempeña como Colaborador de Inteligencia Deportiva, sí dio el presente en Las Vegas para acompañar a Las Chivas, aunque pareció más interesado por los jugadores del equipo italiano, a los que le requirió algunas fotografías.

Peláez Jr hizo esto ignorando, o no queriendo dar mayor importancia, un letrero que pedía no tomarse fotografías. Ni lerdos ni perezosos, entonces, los elementos de seguridad dispuestos en el Allegiant Stadium no tardaron de regañarlo por su desobediencia, según se reveló en el Toque Filtrado de Mediotiempo.

Chivas sigue sin saborear la victoria

Chivas de Guadalajara no pudo pasar del empate 2-2 ante Querétaro y todavía no consigue ganar en el Apertura 2022 de la Liga MX, que lleva ya cinco jornadas disputadas. En total acumula cuatro empates y una derrota. Solo Mazatlán y Querétaro, hundidos en el fondo de la tabla, son los otros dos equipos que todavía no han logrado sumar de a tres.