Por la septima fecha del Apertura 2022, Chivas sufrió una nueva derrota, esta vez, por 2-1 en su visita a Mazatlán. La agónica caída intensifica la crisis futbolística y aumenta aún mas la presión sobre el entrenador, Ricardo Cadena, quien habló en conferencia de prensa y no dio demasiadas certezas acerca de su continuidad en el cargo.

El arranque de Chivas en el Apertura 2022 no podía ser más decepcionante, con cinco empates, dos derrotas y todavía ninguna victoria. La afición ya perdió la paciencia y las próximas horas podrían ser fundamentales para la continuidad de Ricardo Cadena, quien pareció dejar todo en manos de la directiva.

Consultado acerca de su futuro, el entrenador respondió: "Yo creo que más bien esa pregunta es para nuestra directiva. En este momento estoy muy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo en este compromiso, y acabo de hablar con el grupo. Decirles que no podemos escondenos, es la realidad", manifestó Cadena.

"No voy a esconderme porque el tema está ahí, soy realista. El problema lo tenemos, no me voy a esconder. La pregunta la puede responder la directiva", reflexionó Ricardo Cadena después de una nueva y dolorosa caída. De momento, Chivas se ubica en el 16°, con dos partidos más que el América (17°) y junto a Querétaro, son los únicos que no ganaron en el Apertura 2022.

Molesto con el arbitraje

Pese al mal momento de su equipo, Cadena también se mostró molesto con la polémica arbitral: “Durante estas siete jornadas ninguna situación ha sido favorable en decisiones arbitrales. Se señala falta, no sé si alguien le avisó, si fue tema del VAR, el cuarto árbitro, el asistente, no tengo la menor idea, no ha sido nada favorable estas situaciones que se han presentado", señaló.