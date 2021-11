Se acabó la incertidumbre en Chivas. Marcelo Michel Leaño ha dejado de ser considerado como entrenador interino y será el responsable absoluto de la gestión técnica del Guadalajara en lo que resta del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y comenzará firme en el cargo en el torneo Clausura 2022. Así lo infomó el director deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez.

“He tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por ello me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle así que una vez que termine nuestra participación en el presente torneo daré una conferencia de prensa", anunció Ricardo Peláez en un video difundido en las redes sociales del club.

Marcelo Michel Leaño asumió el mando de las Chivas en sustitución de Víctor Manuel Vucetich a partir de la jornada 10, y desde entonces ha dirigido siete partidos con un balance de una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Aun así recibió el respaldo de Ricardo Peláez: "Para mí es muy importante que ustedes sepan de que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado e independiente al resultado final de este torneo"

Responsabilidad si hay fracaso

El anuncio de Ricardo Peláez se da previo a que el Guadalajara busque asegurar un lugar en la ronda de repechaje. Las Chivas llegaron a la jornada 17 en la posición 12 con 19 puntos en zona de repesca, pero con riesgo de salir con una combinación de resultados.

"Tengo la confianza en que vamos a clasificar y también estoy consciente, en caso de que no lo hagamos, de que es un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad", apuntó Peláez y abundó: "He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones. El proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente con base en ellos. Hay muchos otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva".