El Club América y el Deportivo Guadalajara supieron ser dos de los peores equipos del futbol mexicano en cierto momento del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Estaban en el fondo de la tabla, los jugadores no mostraban nivel y las aficiones explotaban de bronca. Sin embargo, todo cambió de un día para el otro: las Águilas están en 5to lugar y las Chivas en 7mo, por lo que ambos se están preparando para disputar la Liguilla. ¿Qué sucedió?

El claro punto de inflexión en ambos casos fue el mismo: le dieron las gracias a sus entrenadores (Santiago Solari y Marcelo Míchel Leaño respectivamente). Desde entonces, no paran de ganar partidos de la mano de sus interinos (Fernando Ortiz y Ricardo Cadena) y, lo más llamativo, es que la actitud de los futbolistas es otra. Es por esta razón que Miguel Arizpe, periodista de Mediotiempo, lanzó una fuerte acusación en su columna.

¿América y Chivas le tendieron la cama a Solari y Leaño?

Si bien es un tema realmente sensible, es evidente que hubo un enorme cambio en ambos equipos desde las salidas de sus técnicos. Con los mismos planteles pasaron de ser colistas a aspirar por el título en cuestión de semanas, por lo que el reportero se pregunta qué es lo que pasó. Según contó, platicó con jugadores de ambas instituciones y le dieron a entender lo que suponía: les tendieron la cama.

"Es buen tema el que quieres tocar, pero con nosotros había motivos. Santiago (Solari) era un mamón insoportable que nos veía menos. Nunca hubo una gran relación, no se rebajaba a estar ni hablar con nosotros; había barrera entre él y los jugadores. Entiendo lo que quieres escribir, y es bueno, pero nosotros nos cansamos de tener a alguien que nos veía hacia abajo. Pues claro, algunas veces (tendemos la cama)", confesó su fuente americanista.

Más adelante, citó a un elemento del Rebaño Sagrado: "Es que con él (Leaño) no había tanto futbol. Eso sí, es un gran tipo, lo apreciamos, pero… era motivación. Algunos jugadores no estaban de acuerdo en que no mejoráramos en lo futbolístico y decían que no estamos para tener a alguien que está por amiguismo". ¡Durísimo!