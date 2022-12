Se han dicho muchas cosas sobre él. Algunos dudan de su capacidad para aportar una buena cantidad de goles al equipo; otros lo señalan de haber terminado con la tradición de tener un equipo 100% mexicano, solo por representar a Perú a nivel internacional. Lo cierto es que Santiago Ormeño nunca se ha sentido como en casa desde que fichó por Chivas de Guadalajara, pero eso no le ha impedido seguir peleando por hacer algo importante en el club.

El delantero llegó como una solución ante la lesión de José Juan Macías, quien se perdió todo el Torneo Apertura 2022. Pero sus números no fueron los mejores y al no ser del agrado de la mayoría de los aficionados del Rebaño Sagrado, su permanencia en el equipo parecía no tener demasiado sentido... hasta ahora.

Ormeño se ha destacado en las primeras presentaciones con Veljko Paunovic en el banquillo de Chivas de Guadalajara, convirtiendo un impresionante hat-trick en la goleada contra Santos Laguna por 4-0 en la segunda fecha de la Copa Sky, torneo en el que el conjunto rojiblanco ha dejado buenas sensaciones en el campo.

Todo comenzó a los 10 minutos de juego, cuando sorprendió a la defensa de los Guerreros con un potente remate cruzado. Antes de la media hora llegó el segundo, controlando de zurda dentro del área y definiendo de derecha para vencer a Carlos Acevedo. Y comenzando el segundo tiempo sorprendió con un gran cabezazo. ¡Estuvo intratable!

Los tres goles contra Santos Laguna generan mucha esperanza en la afición y representan la oportunidad de empezar de nuevo para Ormeño. El delantero puede ser ese 'refuerzo oculto' que le daría sentido a la propuesta de Paunovic, pues precisamente la ausencia de un killer del área fue lo que impidió a Chivas de Guadalajara trascender en el Apertura 2022.

ASÍ FUE EL SHOW DE ORMEÑO ANTE SANTOS