La afición lo deseaba y él también. Después de muchas idas y vueltas, Victor Guzmán se convirtió en nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara, con las que disputará el Clausura 2023 tras consagrarse campeón con los Tuzos del Pachuca. Años atrás, el mediocampista tuvo que afrontar una difícil situación por culpa de un doping positivo.

Tras vestirse nuevamente de rojiblanco, Victor Guzmán habló con la periodista Karina Herrera, de TUDN, y compartió su opinión sobre lo sucedido años atrás: “Se habla más de lo malo que de lo bueno que has hecho. Fue duro y a final de cuentas pasamos por momentos increíbles en la familia en esas fechas que pasó lo del dopaje. Mi hermano estaba en un proyecto de trabajo y se le incendió el taller de muebles a los dos días. Entonces pasamos pruebas que dices, ‘¿pues qué está pasando, no?’. A mí me dolió mucho que me dijeran que mi papá estaba llorando, nunca había llorado; miré a mi mamá destrozada, a mis hermanos”.

En aquel momento, el Pocho salió adelante rebcordando que no había lastimado a nadie: “Pues yo como el hombre de la casa les dije ’tenemos dos manos, dos pies, no me pasó nada a mí ni a mi hermano, no hemos dañado, ni hecho algo que nos prive de nuestra libertad, tenemos algunos recursos, vendemos a lo mejor algo y salimos adelante’. Yo creo que fue lo que me ayudó a no darme por vencido”, recordó el mediocampista que viene de ser campeón del Apertura 2022.

“Duré como tres días sin querer comer, sin querer salir, pero a final de cuenta dije ‘no he dañado a nadie’, lo que pasó fue una circunstancia de la vida que puede pasar por el descuido de las 24 horas, que en cualquier fiesta te puede pasar, que como me pasó a mí le ha pasado a miles de personas, pero como no están en este ámbito ni cuenta se dan”, contó Guzmán sobre el calvario que vivió en aquel momento tras el doping positivo.

Sueña con el título

Aunque acaba de llegar, Guzmán llevaba un tiempo con el deseo de regresar al Rebaño, donde quiere aportar para pelear por el título: "Vengo con una revancha ganadora, de muchos sueños, de muchas ilusiones, de llevar a lo más alto a esta institución que tanto se lo merece. Hay mucha gente que sufre cuando Chivas pierde y hay mucha gente que se pone alegre cuando Chivas gana, tenemos que regresar a que Chivas esté en lo más alto".