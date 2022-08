Las Chivas de Guadalajara están atravesando un veranito futbolístico que, después de un inicio de Apertura 2022 de la Liga MX de mucho penar, ha permitido tomar aire a todo mundo: jugadores, cuerpo técnico y directiva, quienes con tres victorias consecutivas, todas ellas ante equipos importantes, ya no sienten la desaprobación de la afición sobre sus hombros.

El Rebaño llegó a estar en la anteúltima posición de la clasificación general y el puesto de Ricardo Cadena como entrenador pendiendo de un hilo. De hecho, se avanzó que la única razón por la que permaneció en el cargo fue porque la directiva recibió la negativa de los colegas que sondearon para reemplazarlo.

Pero tras la derrota ante Mazatlán en la que se tocó fondo, Chivas igualó 1-1 ante Atlas en el Clásico Tapatío y luego acumuló victorias 4-0 como visitante ante Necaxa, 1-0 recibiendo a Rayados de Monterrey y 3-1 siendo nuevamente local ante los Pumas de la UNAM. Lo hizo, además, mostrando una notable mejoría en su rendimiento futbolístico. No por casualidad.

¿Pero cuáles fueron los factores que dieron lugar a ese cambio radical? En su columna para Mediotiempo, Miguel Arizpe apuntó a tres razones principales. En primer lugar a un cambio de esquema, puesCadena abandonó el 5-3-2 por el 4-4-2 que lo hizo ordenarse. En segundo término al regreso de jugadores de amplia experiencia como Jesús Sánchez e Isaac Brizuela.

Para terminar de fundamentar la mejoría, Arizpe recurrió al testimonio de un futbolista de la plantilla, cuya identidad no fue revelada. “No veníamos jugando mal, solo no ganábamos, pero adentro el comentario era que pasara lo que pasara el Profe no se iba a ir. Aunque no crean, eso el jugador lo ve y no le queda otra que jugar, darlo todo. Nosotros jugamos aún mejor, con mentalidad y confianza y aquí están los resultados”, le explicó este.