Veljko Paunovic vuelve a pegarle a Diego Cocca por no llamar a un jugador de Chivas

No cabe dudas de que la actualidad de Chivas es excelente ya que se ubica en el sexto lugar y todavía con grandes posibilidades para quedarse con uno de los cuatro lugares de la clasificación directa a la Liguilla del Clausura 2023. Por otra parte, previo al juego frente a Necaxa, Veljko Paunovic volvió a acordarse de Diego Cocca con un sutil tiro por el no llamado de uno de sus futbolistas.

El trabajo que ha llevado adelante el serbio-español ha sorprendido a propios y extraños debido a que nadie se esperaba que de pelea a equipos importantes. Por otra parte, tras sumar tan solo uno de los últimos nueve puntos disputados, el Rebaño se mantiene como una mosca molesta para los principales candidatos a quedarse con el torneo.

Por otra parte, Veljko Paunovic volvió a hablar de Víctor Guzmán y lanzó munición pesada contra Diego Cocca por no haberlo convocado. “Es un tema que traté con el mismo Pocho y respondería tal y como se lo he dicho a él: mientras esté haciendo las cosas bien para las Chivas, el problema o la posibilidad de beneficiarse de un jugador así lo tiene México”, afirmó a Claro Sport.

Y agregó: “Ahí están las decisiones que tiene que tomar la gente que está en otro lado. Agradecemos muchísimo lo que nos aporta Pocho y la mentalidad que tiene porque no se arrugó después de la decepción que pudo surgir por no verse en la lista con México”. No hay que olvidarse que el Pocho ha sido clave para Paunovic luego de la dura lesión de Alexis Vega.

Alexis Vega se rindió ante Paunovic

En diálogos con la prensa, Alexis Vega comentó que con el serbio-español ha realizado entrenamientos que nunca antes vio. “Platicando con él, con los entrenadores pasados yo casi nunca llegaba al área, él me ha hecho saber que si yo llego al área voy a marcar muchos más goles, son cosas muy simples que nos han cambiado muchísimo. Estoy orgulloso y feliz de que tengamos un técnico de esa categoría y estoy seguro que lo vamos a respaldar de muy buena manera”, señaló el atacante de TUDN.