Hace unos instantes, Chivas no pudo con Pachuca por la jornada seis del Apertura 2022 de la Liga MX luego de haber empatado en el Estadio Akron. Por otro lado, los fanáticos hicieron notar su enojo debido a que abuchearon a todo el equipo y pidieron que ponga garra dentro del encuentro con una famosa canción. ¡Caliente fin de semana en Valle Verde!

Oficialmente el Rebaño Sagrado se encuentra en una nueva crisis deportiva, algo que sucede campeonato a campeonato. En esta ocasión se debe a que no juega bien, pero no marca y aún, tras seis partidos, no logró ganar sus primeros tres puntos.

Por otro lado, ya la primera mitad marcaba que los ánimos de los fanáticos no estaba bien ya que abuchearon cuando terminó la primera mitad, cuando ingresó Santiago Ormeño y cuando se terminó el encuentro. Además, en el medio del partido comenzaron a escucharse cantos contra la directiva y los jugadores.

“Jugadores, la co*** de su madre. A ver si ponen hu*** que no juegan con nadie”, cantaron los aficionados en el estadio Akron luego de que Alexis Vega haya fallado su penal. A su vez, la barra cantó contra Amaury Vergara, a quien no pararon de insultar en el campo de juego.