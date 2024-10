La posible salida de Fernando Gago como director técnico de Chivas de Guadalajara caló hondo en la afición del club, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo fin de semana será el Clásico Tapatío en condición de local ante Atlas. Y cabe recordar que ya cayó en el duelo nacional contra América.

En ese contexto, otra derrota ante un rival acérrima sería más que dolorosa para la afición, más allá también de los objetivos en torno a la clasificación directa a los Cuartos de Final de la Liguilla. En ese sentido, los aficionados se volcaron a pedir al sucesor de Pintita.

Más allá de pensar en nombres de entrenadores de renombre, hay un usuario de ‘X’, ex Twitter, que propuso a un nombre mas que insólito, que nadie lo propuso. Y se trata del defensa Antonio Brisueño, de 30 años y precisamente actual jugador del Rebaño.

“Pollo Briseño para DT de @Chivas“, publicó el seguidor de Chivas en su cuenta personal, acompañado de una foto del futbolista vestido de traje y en una conferencia de prensa. A pesar del extraño pedido, tuvo la adhesión de otros aficionados del cuadro rojiblanco.

“Este caballero como dt le pondría unos cuantos madrazos a varios”, “Peor que Cardozo no lo puede hacer”, “Lo firmaría mañana mismo”, “mientras no lo expulsen como dt apoyo la moción”, fueron algunos de los hinchas que apoyaron el particular pedido.

¿Cómo viene siendo el Apertura 2024 de Antonio Briseño con Chivas?

En lo que va el actual certamen loca, Briseño fue titular en los últimos seis encuentros de Chivas, incluso marcando una asistencia ante Juárez. A pesar de ser suplente en las primeras jornadas, el jugador se ganó el puesto y es una pieza inamovible en el once inicial.