Lo que la TV no mostró: el ídolo del América presente en el Azteca para el juego ante Chivas

Como no podía ser de otra manera, el juego de Concachampions entre América y Chivas captó toda la atención del fútbol mexicano, y nadie quiso perdérselo. Tal es así que una leyenda de las Águilas sorprendió a todos con su presencia en las gradas del Estadio Azteca.

Desde el juego de la semana pasada en el Estadio Akron, todas las miradas se posaron en el juego de este miércoles. Pero, además, la goleada del conjunto azulcrema en la ida hizo que la expectativa de cara a este juego de vuelta fuera aún mayor. Tal es así que una buena parte del pueblo mexicano estuvo al pendiente del partido.

Pero, a su vez, hubo ciertas personas especiales en el Estadio Azteca. Tal es así que, mediante las redes sociales, se viralizó la imagen de uno de los máximos emblemas en la historia del club presente en las gradas y, además, tomándose fotos con los aficionados.

Salvador Cabañas, en el Azteca para ver el América vs. Chivas

Según se vio mediante algunas imágenes, el icónico delantero no quiso perderse el juego, y dijo presente en las gradas del Azteca. Y como no podía ser de otra forma, los aficionados no solo lo reconocieron, sino que también le pidieron imágenes para llevarse un recuerdo inolvidable con él.

Los brillantes números de Salvador Cabañas en América

Sin lugar a dudas, el paraguayo es uno de los grandes ídolos que tiene el Club América, y sus números hablan por sí mismos. Tal es así que el ex delantero logró convertir 98 tantos vistiendo la camiseta azulcrema, convirtiéndose así en el segundo máximo goleador histórico del club, solo por detrás de Cuauhtémoc Blanco.

Pero, además, Salvador Cabañas tiene un promedio de gol espectacular, ya que alcanzó esa cantidad de anotaciones en 164 juegos. Es decir, el histórico futbolista paraguayo tuvo un promedio de gol de 0.66 durante su estadía en el América.