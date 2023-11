Alexis Sánchez es una de las grandes figuras del futbol sudamericano en los últimos años. Con pasado en equipos como el Barcelona, Manchester United y Arsenal y actualmente en el Inter de Milán, el chileno presenta una carrera formidable y demuestra seguir en vigencia.

En los últimos días, Nicolás Bravo, periodista del medio TUDN, había informado que el delantero de la Selección de Chile no descarta jugar en la Liga MX en el futuro ni tampoco en la MLS de los Estados Unidos.

Sin embargo, el Niño Maravilla habló en una entrevista con Iván Zamorano para el medio de comunicación mencionado en el párrafo anterior y reveló más detalles sobre lo que le gustaría afrontar en el futuro de su carrera como futbolista profesional.

“Me gustaría jugar en México, el otro día estaba hablando con un amigo. Me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría, no sé cuándo“, comenzó declarando. Luego, al ser consultado por el equipo qué más le gusta, dijo: “No lo sé. Hay varios que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés“.

¿Cuándo vence el contrato de Alexis en el Inter?

Alexis Sánchez se convirtió en futbolista del Inter de Milán en agosto de este 2023, luego de un buen paso en lo personal por el Olympique de Marsella, y firmó contrato hasta junio del 2024. Allí, con el pase en su poder, podría ser un buen momento para que las Águilas intenten hacerse con los servicios del ex Barcelona.

Los números de Alexis Sánchez

Con 19 títulos conseguidos a lo largo de su carrera, dos de ellos siendo Copas América con Chile -únicos trofeos de La Roja en toda su historia-, Alexis Sánchez es una de las grandes estrellas del futbol chileno en toda su historia.

Además de esto, fue clave en cada uno de los trofeos que consagró en los diferentes equipos que jugó: River Plate, Colo Colo, FC Barcelona, Arsenal, Inter de Milán y mismo en su selección.

En toda su trayectoria, acumula 832 partidos como futbolista profesional, 677 a nivel de clubes y 155 en selección. En estos, convirtió 250 goles y entregó un total de 181 asistencias.