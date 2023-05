Este jueves 18 de mayo, Chivas recibe a América por la ida de las Semifinales de la Liguilla de la Liga MX. Por otra parte, previo al Clásico Nacional, los fanáticos Azulcremas son noticia debido a que una aficionada hizo un gran berrinche por no darle una carta a Federico Viñas.

A lo largo de toda su historia, las Águilas se han caracterizado por exigir títulos a jugadores, técnicos y directiva. A su vez, se le pide respeto a los miles de aficionados que siempre buscan la manera de estar presente para ver cada uno de sus encuentros.

Debido a esto, no es causalidad lo que se vivió previo al juego en Chivas y América por la ida de las Semifinales de la Liga MX. Todo sucedió cuando una joven de la preparatoria realizó un gran berrinche porque Federico Viñas no frenó con los fanáticos para dar autógrafos y recibir un regalo de ella.

“Me duele que no se haya venido y no haya tomado la carta. Me salté clases, me vine caminando desde la prepa porque no había camiones y estaba desde las 12:30, pensé que se iban a acercar más”, expresó Emily Beraud a diferentes medios de comunicación que se encontraba cubriendo la llegada del equipo de Fernando Ortiz al hotel de Guadalajara.

Y agregó: “Lo amo mucho. Es mi meta a seguir. Yo quiero ser como él. Es muy grande. Le entregué los chocolates, le traía este globo que se reventó por el sol y una carta que se quedó un señor, solo quiero que la lea, lo quiero mucho”.