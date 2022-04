¿Quién llegará al Mundial de Qatar considerado como el mejor futbolista del planeta? La discusión, a decir verdad, parece estar mucho más reñida que en ediciones anteriores donde Lionel Messi, de la Selección Argentina; y Cristiano Ronaldo, de la Selección de Portugal, polarizaban la cuestión.

También es cierto que el paso de los años no ha sido gratuito para el argentino y el portugués, que ya no tienen la explosividad de años anteriores. Aunque de ninguna manera se podría decir que no llegarán a la próxima Copa del Mundo con posibilidades de alzarse como grandes figuras del certamen.

Si se observa la actualidad, han emergido dos futbolistas franceses en la discusión. Kylian Mbappé, del PSG, y sorprendentemente Karim Benzemá del Real Madrid, quien con 34 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Fue precisamente en nombre del goleador Merengue, que viene de meter triplete en cada del Chelsea por Champions League, que Álvaro Morales hizo una comparación poco feliz con Lionel Messi.

"Karim Benzemá, el jugador más infravalorado de la historia", había tuiteado. Y luego, minimizando al futbolista argentino que milita en PSG, agregó: "Karim Benzema es hoy mil veces mejor que Messisito". No fue el único en México en resaltar al francés como el mejor futbolista del planeta. "Benzemá se ha convertido en el mejor futbolista del mundo", aseguró David Faitelson.

¿En México subestiman a Messi?

Una cosa es alzar a Karim Benzemá como el mejor futbolista del mundo, pues está dando sobrados argumentos para merecerlo, y otra muy diferente subestimar o querer minimizar a un futbolista de la talla y la probada jerarquía de Lionel Messi como hizo Álvaro Morales. Máxime cuando el argentino parece estar mucho más enfocado con su Selección Argentina que con PSG a la hora de dividir las prioridades para este año. Y teniendo en cuenta que a México le tocará medirse con Argentina en el Grupo C del Mundial de Qatar, el periodista podría allí terminar arrepintiéndose de la gratuita provocación.