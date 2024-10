El Balón de Oro 2024 ha despertado gran polémica, y ha puesto a Vinicius Jr. en un lugar de “víctima”. Resulta que la entrega de la distinción a Rodri hizo que muchos protagonistas, principalmente vinculados a Real Madrid, lanzasen fuertes críticas. Y en medio de ello, Karim Benzema se tomó el tiempo de participar.

El francés es uno de los pocos jugadores en la historia que pueden presumir de haber obtenido el premio. Es por eso que, al momento de hablar sobre el tema, su palabra debe ser oída. Y precisamente, el hoy futbolista de Al-Ittihad de Arabia Saudita, participó del debate sobre el BdO 2024.

Karim Benzema defendió a Vinicius Jr. por el Balón de Oro

En una plática con ‘El Chiringuito’, Karim reveló que considera que el brasileño debió ganar el premio: “Es un poco triste, no me siento bien por él porque merece el Balón de Oro. Ojalá que esté fuerte en su cabeza. He estado hablando ayer con él, le dije que esté fuerte en su cabeza y un día lo va a ganar”.

Benzemá respaldó a Vinicius tras el Balón de Oro 2024 (IMAGO)

A continuación, el histórico delantero de Real Madrid resaltó que Vini ganará el premio en el futuro: “Es un poco complicado cuando todo el mundo te ve ganar el Balón de Oro y al final, horas antes, te dicen que no vas a ganar, es muy complicado. Es un buen chico, va a trabajar y un día va a ganar”.

“No es solo meter goles, pero el año pasado, cuando Madrid fue campeón de Europa, cada partido fue determinante. No hay otro que lo merece más que Vinicius. No tengo nada contra Rodri, que es un buen jugador, pero estoy en mi sofá, veo la televisión y no hace cosas que me haga decir ‘uff’, y Vinicius lo ha hecho más de una vez”, concluyó.

Sin lugar a dudas, la polémica seguirá vigente, aunque Vinicius Jr. ya no tiene nada que hacer más que pensar en el premio del próximo año. Claro está que, en caso de tener una temporada similar a la última, contará con grandes chances de quedarse con la distinción.