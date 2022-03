La Selección Mexicana viene de igualar sin goles ante Estados Unidos en el Estadio Azteca, y deberá definir la clasificación al Mundial de Qatar 2022 en los últimos dos encuentros correspondientes a las Eliminatorias CONCACAF. De hecho, el Tri podría sacar boleto en su próximo partido, como visitante ante Honduras, seleccionado que llega sin chances de pelear por un lugar en el Repechaje.

Honduras no tuvo un buen octogonal y por eso enfrentará a México ya con la certeza de que no estará en el Mundial de Qatar 2022. El desempeño del equipo no fue bueno a lo largo de las Eliminatorias, por lo que ahora sólo cumplirán con el calendario, intentando dejar una mejor imagen y por qué no, complicar las chances del Tri, que esperará un triunfo para terminar de ahuyentar los fantasmas.

El nivel demostrado por Honduras ha creado ciertos debates acerca de la dificultad que tendrá el partido para la Selección Mexicana, ya que cuenta con jugadores de mucho mejor nivel que su próximo rival. Sin embargo, no se debe subestimar ni mucho menos dar por ganado el encuentro antes de ingresar al campo de juego. Quien echó más leña al fuego con su opinión fue el polémico presentador de ESPN, David Faitelson.

Según el periodista mexicano, México está obligado a sacar los tres puntos, mucho más tras confirmarse que Honduras no contará por el apoyo de su público por una sanción de FIFA: “Qué triste lo de San Pedro Sula… Para México, no habrá ni presión en la cancha ni fuera de ella. Honduras llegó “muerto” al final de las eliminatorias...”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Pan comido”

Luego de aquel comentario, David Faitelson fue aún más lejos al menospreciar las posibilidades de los locales ante el Tri: “Honduras ha sido una caricatura en toda la Eliminatoria de la Concacaf, y sin aficionados en el estadio, es una papita para México. Debe clasificar el domingo sí o sí”. Esta opinión generó fastidio entre aficionados y periodistas hondureños.