La Selección Mexicana derrotó sin mayores dificultades a su similar de El Salvador por 2-0 en el Estadio Azteca y selló su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Luego de muchísimas críticas a Gerardo Martino y a los jugadores, el conjunto nacional cumplió con el objetivo y disputará este torneo por octava vez consecutiva. A pesar de poder sacar el boleto, es una realidad que la afición no ha acompañado al 100% durante las Eliminatorias...

Los murmullos hacia distintos futbolistas y los insultos para el Tata se divisaron en varios partidos. La gente no estaba contenta con el funcionamiento colectivo del Tri y con el rendimiento individual de algunos jugadores, por lo que no dudaba en expresarse con gritos negativos en el Coloso de Santa Úrsula. Hoy, ya con la clasificación en el bolsillo, Gerardo Arteaga le lanzó un palo a los fanáticos.

"Sí, la verdad que el apoyo de la gente no ha estado del todo al 100 como lo hubiéramos querido nosotros. A nosotros no nos ha afectado eso, pero sí queremos que la gente esté un poco más metida con nosotros", señaló para ESPN con contundencia el lateral izquierdo que juega para el Genk de Bélgica. Está claro que esto cambiará para el Mundial: México es uno de los países que más aficionados llevará a Qatar.

Más adelante agregó: "A lo mejor a mucha gente no le agradó la manera, pero estamos dentro del Mundial que es lo importante, porque ese era el objetivo. Celebramos un poco, nuestra familia entró al campo y solamente convivimos con ellos en unos momentos muy bonitos. Nos va a ir muy bien en el Mundial, nos va a ir muy bien, la verdad".

Gerardo Arteaga también le mandó un mensaje al Tata

"Sobre todo estoy agradecido con el entrenador por la confianza, pero igual creo que me lo he merecido, me lo he ganado, para eso he estado trabajando y estoy contento de estar aquí", apuntó el exelemento de Santos Laguna, quien tuvo que luchar para poder ser llamado por Gerardo Martino y tener una oportunidad con la Selección Mexicana. Y también le metió presión para el llamado final: "Claro que aspiro a ir al Mundial".